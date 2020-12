Gattuso e la miastenia: "Sono malato a un occhio ma non muoio" (Di giovedì 24 dicembre 2020) Le voci nell'ambiente calcistico si rincorrevano da giorni. E lui Rino 'Ringhio' Gattuso ha fatto come sempre. Ci ha messo la faccia peer dire a tutti che soffre di una malattia autoimmune che ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Le voci nell'ambiente calcistico si rincorrevano da giorni. E lui Rino 'Ringhio'ha fatto come sempre. Ci ha messo la faccia peer dire a tutti che soffre di una malattia autoimmune che ...

SkySport : Gattuso: 'Ho la miastenia. Ai giovani dico di non nascondersi' - Italia_Notizie : Gattuso e la miastenia oculare, Rino racconta la malattia: «Ne soffro da dieci anni, ma state tranquilli che non mu… - _DAGOSPIA_ : GATTUSO: HO LA MIASTENIA DA DIECI ANNI, C'È GENTE CHE MI AVEVA DETTO CHE AVREI AVUTO UN MESE DI VITA… - infoitsport : L'annuncio di Gattuso: 'Soffro di miastenia ma tranquilli, non muoio' - infoitsport : Gattuso: “Soffro di miastenia, ma tranquilli non muoio” -