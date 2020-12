Fulminacci: chi è il giovane “vecchio” di Sanremo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Fulminacci, nome d’arte di Filippo Uttinacci, è un giovanissimo cantautore romano. La sua carriera è iniziata da pochissimo: ha infatti pubblicato il primo album nel 2019, ma ha già raggiunto la fama. Potrebbe essere stato il suo animo da cantautore “vecchio”, come si definisce scherzosamente, a farlo candidare tra i Big di Sanremo 2021. La vincente carriera di Fulminacci Fulminacci è nato a Roma, dove vive tuttora, il 12 settembre 1997. Ha frequentato una scuola di recitazione, che lo ha portato a recitare in alcuni cortometraggi e nel film Fammi Parlare di Luca Iacoella. Il suo percorso musicale non è quello classico, che parte dal garage di casa e porta ai palchi dei tour. Nel 2019, infatti, ha pubblicato sotto l’etichetta Maciste Dischi, l’album d’esordio La Vita Veramente, che racconta di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 24 dicembre 2020), nome d’arte di Filippo Uttinacci, è un giovanissimo cantautore romano. La sua carriera è iniziata da pochissimo: ha infatti pubblicato il primo album nel 2019, ma ha già raggiunto la fama. Potrebbe essere stato il suo animo da cantautore “”, come si definisce scherzosamente, a farlo candidare tra i Big di2021. La vincente carriera diè nato a Roma, dove vive tuttora, il 12 settembre 1997. Ha frequentato una scuola di recitazione, che lo ha portato a recitare in alcuni cortometraggi e nel film Fammi Parlare di Luca Iacoella. Il suo percorso musicale non è quello classico, che parte dal garage di casa e porta ai palchi dei tour. Nel 2019, infatti, ha pubblicato sotto l’etichetta Maciste Dischi, l’album d’esordio La Vita Veramente, che racconta di ...

stayfreestayart : @colas Chi sarebbe Fulminacci? - auriandrin : chi di voi ascolta fulminacci?qual è la vostra canzone preferita ? - albachiaraa_ : AIUTO io non so con chi vorrei che duettasse Filippo (Irama, cioè in realtà non lo so neanche per Filippo Fulminacc… - ilsaputo : @lucarallo @blusewillis Ma Fulminacci chi cazzo è - commentocose_ : @MartyRockstar invece a me sembra che quest’anno ci sia stato un cambiamento se si pensa che per moolti big è un es… -

Ultime Notizie dalla rete : Fulminacci chi Fulminacci: chi è il giovane “vecchio” di Sanremo Thesocialpost.it Festival di Sanremo: ecco chi sono i 26 artisti in gara

Il Festival di Sanremo sarà condotto da Amadeus, (che sarà anche il direttore artistico) 26 artisti che saranno in gara all'Ariston, dal 2 al 6 marzo prossimi. Ecco tutti i nomi dei Big, con il titolo ...

Intervista a Folcast (Sanremo Giovani): “Scopriti mi ha permesso di mettermi alla prova”

Chi temi di più tra i tuoi sfidanti/compagni ... Assolutamente sì: Ghemon, Willie Peyote, Fulminacci, la formazione con cui si è presentato Toffolo, con questa band che io effettivamente non conoscevo ...

Il Festival di Sanremo sarà condotto da Amadeus, (che sarà anche il direttore artistico) 26 artisti che saranno in gara all'Ariston, dal 2 al 6 marzo prossimi. Ecco tutti i nomi dei Big, con il titolo ...Chi temi di più tra i tuoi sfidanti/compagni ... Assolutamente sì: Ghemon, Willie Peyote, Fulminacci, la formazione con cui si è presentato Toffolo, con questa band che io effettivamente non conoscevo ...