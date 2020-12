Chico Forti tornerà in Italia, l’annuncio di Di Maio (Di giovedì 24 dicembre 2020) ROMA – Chico Forti tornerà in Italia. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook: “Il Governatore della Florida ha accolto l’istanza di Chico di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia. Si tratta di un risultato estremamente importante, che premia un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gli Italiani a Wuhan stanno per tornare in Patria Di Maio incontra il ministro francese Le Drian Di Maio chiede risposte all’Ue sui migranti Per Di Maio il taglio di 345 parlamentari è qualcosa di unico Di Maio fa ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) ROMA –in. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Luigi Disulla sua pagina Facebook: “Il Governatore della Florida ha accolto l’istanza didi avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in. Si tratta di un risultato estremamente importante, che premia un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Glini a Wuhan stanno per tornare in Patria Diincontra il ministro francese Le Drian Dichiede risposte all’Ue sui migranti Per Diil taglio di 345 parlamentari è qualcosa di unico Difa ...

