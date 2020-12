Che cos'è la miastenia oculare, la malattia che ha colpito Gattuso (Di giovedì 24 dicembre 2020) In campo con una benda sull'occhio, poi, ai microfoni di Sky dopo Napoli-Torino, Rino Gattuso ha mostrato e spiegato il suo problema: "Soffro di una malattia autoimmune, la miastenia. È da un mese che ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 24 dicembre 2020) In campo con una benda sull'occhio, poi, ai microfoni di Sky dopo Napoli-Torino, Rinoha mostrato e spiegato il suo problema: "Soffro di unaautoimmune, la. È da un mese che ...

annatrieste : Il Napoli che vince un ricorso, Cuadrado che viene espulso dal Var DIO MIO COS'ALTRO DOBBIAMO ASPETTARCI - Corriere : Cos’è la «variante sudafricana» e cosa sappiamo delle mutazioni - NicolaPorro : 1?? La #varianteinglese è più letale rispetto al virus conosciuto sinora? 2?? Cosa s'intende per 'mutazione' del vi… - FELlXSUNSHINE : NON È UN PANDORO/PANETTONE, l’ha incartato mio padre ed è per mia mamma, solo che lui cambia sempre la forma del re… - jangtangirl : Cos’è questa roba che ha combinato non mi interessa è un patatino -

Ultime Notizie dalla rete : Che cos Covid, che cos’è la «variante sudafricana» e cosa sappiamo delle mutazioni Corriere della Sera Natale in Zona Rossa, i migliori film da vedere durante le feste

Ecco una lista di film da vedere durante le feste di Natale. Vi consigliamo le migliori pellicole di sempre per grandi e bambini.

Il sindaco di Fermo Calcinaro: «Per ripartire ora dobbiamo fare quadrato. Troppe divisioni fra chi ci rappresenta»

FERMO - Il ricovero all’ospedale è da tempo alle spalle e anche questo infausto 2020 è alle ultime battute. L’anno nuovo si preannuncia ricco di sfide importanti.

Ecco una lista di film da vedere durante le feste di Natale. Vi consigliamo le migliori pellicole di sempre per grandi e bambini.FERMO - Il ricovero all’ospedale è da tempo alle spalle e anche questo infausto 2020 è alle ultime battute. L’anno nuovo si preannuncia ricco di sfide importanti.