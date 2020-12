Charlene di Monaco si ribella | il taglio è un gesto di liberazione

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Lontana dai cliché che imprigionano le principesse in uno stereotipato ritratto:disi è scrollata di dosso un’immagine che le stava stretta e, per farlo, ha detto addio alla sua chioma bionda. Una chioma ordinata e convenzionale che sembrava fare il paio con quegli occhi tristi che in molti si erano abituati a vedere. Il nuovodella Principessa diè tutto fuorché un vezzo. A dirlo sono i più autorevoli osservatori della Famiglia Reale monegasca, che dalle pagine del Daily Mail e dei quotidiani di tutto il mondo invitano a soffermarsi sul suo viso. Perché è lì che si legge la verità, è lì, nella luce che ora vi risiede, che si intende quanto quell’acconciatura rasata, così audace, sia undie di autodeterminazione. Un atto, forse il primo ...

zazoomblog : Charlene di Monaco i gemelli e gli altri: le cartoline di Natale dei reali più belle di sempre - #Charlene #Monaco… - Piergiulio58 : La foto di Natale di Charlene e la royal family di Monaco è la più elegante e glamour di sempre. - amestris_star : @WordOnAWing_ Lo sento pronunciato male quando parlano di Charlene di Monaco infatti ?? - FilippoCarmigna : Gabriella di Monaco è l’orgoglio di mamma Charlene Wittstock: è il primo impegno ufficiale da principessina… - MonacoTribuneIT : FOTO: La Principessa Charlène di #Monaco ha sempre sfoggiato tagli molto corti, ma non si era mai spinta a tanto -

Le palline color oro attaccate ai rami dell’abete tornano, invece, nella dolcissima card di auguri dei gemelli di Monaco. I biondissimi Jacques e Gabriella in versione natalizia sono bellissimi.Dicembre è anche tempo di foto di Natale. Certo, quest'anno sono al massimo foto di famiglia in formazione rigorosamente ristretta, ma questo non è un buon motivo per dire no alla tradizione e privare ...