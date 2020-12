Caso Morgan, a tutta provocazione (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ancora scottato dall’esclusione dal prossimo Festival di Sanremo e in rotta definitiva con Amadeus, accusato di averlo illuso e tradito, Morgan non riesce a rinunciare alla provocazione che lo ha sempre contraddistinto. L’ultima in ordine di tempo riguarda proprio Sanremo: nella giornata del 23 dicembre, giorno del suo 48esimo compleanno, Morgan decide, infatti, di pubblicare a sorpresa una delle cinque canzoni che aveva presentato al Festival salvo poi non essere ammesse nella rosa finale. Si intitola Il senso delle cose ma non sarà, tuttavia, l’unico brano inedito di Morgan che ascolteremo nel prossimo periodo. Sempre ammesso che il pubblico metta mano al portafogli. Leggi su vanityfair (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ancora scottato dall’esclusione dal prossimo Festival di Sanremo e in rotta definitiva con Amadeus, accusato di averlo illuso e tradito, Morgan non riesce a rinunciare alla provocazione che lo ha sempre contraddistinto. L’ultima in ordine di tempo riguarda proprio Sanremo: nella giornata del 23 dicembre, giorno del suo 48esimo compleanno, Morgan decide, infatti, di pubblicare a sorpresa una delle cinque canzoni che aveva presentato al Festival salvo poi non essere ammesse nella rosa finale. Si intitola Il senso delle cose ma non sarà, tuttavia, l’unico brano inedito di Morgan che ascolteremo nel prossimo periodo. Sempre ammesso che il pubblico metta mano al portafogli.

