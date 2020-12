Violentava la nipotina neonata e pubblicava i video dell’orrore su internet: arrestato nonno pedofilo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Violentava la nipote piccolissima e le immagini erano in diretta su una piattaforma per lo streaming online. Per questo, è stato arrestato suo nonno dagli agenti della Polizia postale di Milano, coordinati dalla Procura del capoluogo lombardo. Durante una perquisizione scoperti, oltre a 20 video che documentavano gli abusi, decine di migliaia di file pedopornografici L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 23 dicembre 2020)la nipote piccolissima e le immagini erano in diretta su una piattaforma per lo streaming online. Per questo, è statosuodagli agenti della Polizia postale di Milano, coordinati dalla Procura del capoluogo lombardo. Durante una perquisizione scoperti, oltre a 20che documentavano gli abusi, decine di migliaia di file pedopornografici L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

