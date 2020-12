Viky Varga a Pellè, il prima e dopo emoziona i follower: “Notate differenze?”- FOTO (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Viky Varga ha dedicato al compagno, Graziano Pellè, il suo ultimo post social. Il come eravamo della modella: “Che differenze Notate?” Viky Varga, in vacanza alle Maldive, ha voluto dedicare… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 23 dicembre 2020)ha dedicato al compagno, Graziano, il suo ultimo post social. Il come eravamo della modella: “Che?”, in vacanza alle Maldive, ha voluto dedicare… Questo articolo è stato pubblicato per lavolta da Antonio Meli su BlogLive.it.

franzaium : @Pirichello Al Southampton giocatorone, poi da dopo l’Europeo ha penso a Viky Varga - AzzoniNico : @jklmrk Graziano Pelle così quando si va allo stadio viene Viky Varga - CalcioWeb : #Pellé in Italia: pronta al trasferimento anche la fidanzata #VikyVarga - MarS92__ : RT @cmdotcom: #Pellé torna in Italia? #VikyVarga è già qui ed è in forma super: 'Non dimenticate di stiracchiarvi' FOTO - ale18riva : Io l’attaccante per gennaio ce l’ho: Graziano Pellè. Va via dalla Cina, ci serve uno alto che la mette giù di testa… -