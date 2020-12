Verona-Inter, Conte: “Europa ferita che brucia, pronti a lottare per lo scudetto. Mercato? Non spetta a me chiedere, i dirigenti…” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Verona crolla al "Bentegodi".L'Inter batte il Verona 2-1 al Bentegodi con le reti di Lautaro e Skriniar nella ripresa. Settima vittoria consecutiva per i nerazzurri che volano così - in attesa del Milan - in vetta alla classifica con 33 punti. Una ko pesante da digerire per gli scaligeri, a cui non è bastata la rete di Ilic. Sfida analizzata al triplice fischio dal tecnico Antonio Conte che, Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, non nasconde la felicità per il successo ottenuto questa sera."La notizia migliore è quella di aver visto una squadra determinata, non era facile vincere a Verona. Faccio i complimenti a Juric. La squadra voleva questa vittoria contro una squadra che ha reso a tutti la vita difficile, siamo stati anche bravi a ricominciare dopo il gol del pareggio. ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ilcrolla al "Bentegodi".L'batte il2-1 al Bentegodi con le reti di Lautaro e Skriniar nella ripresa. Settima vittoria consecutiva per i nerazzurri che volano così - in attesa del Milan - in vetta alla classifica con 33 punti. Una ko pesante da digerire per gli scaligeri, a cui non è bastata la rete di Ilic. Sfida analizzata al triplice fischio dal tecnico Antonioche,venuto ai microfoni di Sky Sport, non nasconde la felicità per il successo ottenuto questa sera."La notizia migliore è quella di aver visto una squadra determinata, non era facile vincere a. Faccio i complimenti a Juric. La squadra voleva questa vittoria contro una squadra che ha reso a tutti la vita difficile, siamo stati anche bravi a ricominciare dopo il gol del pareggio. ...

