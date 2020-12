Vaccini: campagna per operatori sanitari all'Aou Federico II di Napoli (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Una campagna di vaccinazione per gli operatori sanitari dell'Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli per prevenire le infezioni nell'adulto, che prevede la somministrazione del vaccino contro difterite, tetano, pertosse oltre a quello anti-influenzale. E' la virtuosa iniziativa messa in atto dall'Azienda Ospedaliera partenopea che ha riscontrato un ottimo successo. “Come Azienda ospedaliera ci siamo resi conto che c'era una tendenza a trascurare il calendario vaccinale e le vaccinazioni previste - ha spiegato Maria Triassi, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università Federico II di Napoli - per cui abbiamo messo in essere questa iniziativa, considerando che gli operatori ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Unadi vaccinazione per glidell'Azienda ospedaliera universitariaII diper prevenire le infezioni nell'adulto, che prevede la somministrazione del vaccino contro difterite, tetano, pertosse oltre a quello anti-influenzale. E' la virtuosa iniziativa messa in atto dall'Azienda Ospedaliera partenopea che ha riscontrato un ottimo successo. “Come Azienda ospedaliera ci siamo resi conto che c'era una tendenza a trascurare il calendario vaccinale e le vaccinazioni previste - ha spiegato Maria Triassi, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'UniversitàII di- per cui abbiamo messo in essere questa iniziativa, considerando che gli...

