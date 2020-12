USA. domande mutuo rallentano nell’ultima settimana (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – rallentano la crescita le domande di mutuo negli Sati Uniti nella settimana al 18 dicembre 2020. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un aumento dello 0,8% dopo il +1,1% della settimana precedente. L’indice relativo alle richieste di rifinanziamento è salito del 4%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un calo del 5%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA) precisando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 2,86% dal 2,85%. (Foto: Gerd Altmann / Pixabay) Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) –la crescita ledinegli Sati Uniti nellaal 18 dicembre 2020. L’indice che misura il volume dellediipotecario registra un aumento dello 0,8% dopo il +1,1% dellaprecedente. L’indice relativo alle richieste di rifinanziamento è salito del 4%, mentre quello relativo alle nuovesegna un calo del 5%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA) precisando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 2,86% dal 2,85%. (Foto: Gerd Altmann / Pixabay)

giuls_loveH : - ilcorriereblog : - StefanoMonga : @24Mattino @matteosalvinimi alla domanda 'chi è il presidente USA' classica risposta in parte democristiano/evasiva… - stoccolo : #Salvini è riuscito a non rispondere anche @simonespetia su buona parte delle domande incalzanti e ben fatte. Ma ha… - AndreaLompio53 : @iannetts70 Una giornalista che non si prepara a dovere prima di fare le domande dimostra, se ancora ce ne fosse bi… -

Ultime Notizie dalla rete : USA domande USA. domande mutuo rallentano nell'ultima settimana Il Messaggero USA. domande mutuo rallentano nell’ultima settimana

(Teleborsa) – Rallentano la crescita le domande di mutuo negli Sati Uniti nella settimana al 18 dicembre 2020. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra ...

Re/Max: compravendite immobiliari salite del 20% negli Usa a novembre 2020

Il mercato immobiliare americano ha continuato la sua straordinaria corsa semestrale anche nel mese di novembre.

(Teleborsa) – Rallentano la crescita le domande di mutuo negli Sati Uniti nella settimana al 18 dicembre 2020. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra ...Il mercato immobiliare americano ha continuato la sua straordinaria corsa semestrale anche nel mese di novembre.