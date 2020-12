Una unità di missione al Mef vigilerà sui progetti del Recovery Plan (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Una unità di missione da istituirsi presso il Mef e un fondo di rotazione per avviare i primi progetti. Il tutto coinvolgendo il Parlamento che sarà regolarmente informato dei progressi nella realizzazione dei progetti. Comincia a delinearsi il modello di governance del Recovery Plan, uno dei capitoli della bozza del Piano nazionale circolata in queste ore. Un documento in cui vengono descritti i saldi dai quali emerge soprattutto lo sforzo di modernizzare il Paese, con particolare cura alla Pubblica Amministrazione. Sono 48,7 miliardi i fondi che il Piano Nazionale di Resilienza e Ripartenza destina alla digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. In particolare, alla Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica Amministrazione vengono investiti 10,1 miliardi; nella Innovazione, ... Leggi su agi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Unadida istituirsi presso il Mef e un fondo di rotazione per avviare i primi progetti. Il tutto coinvolgendo il Parlamento che sarà regolarmente informato dei progressi nella realizzazione dei progetti. Comincia a delinearsi il modello di governance del, uno dei capitoli della bozza del Piano nazionale circolata in queste ore. Un documento in cui vengono descritti i saldi dai quali emerge soprattutto lo sforzo di modernizzare il Paese, con particolare cura alla Pubblica Amministrazione. Sono 48,7 miliardi i fondi che il Piano Nazionale di Resilienza e Ripartenza destina alla digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. In particolare, alla Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica Amministrazione vengono investiti 10,1 miliardi; nella Innovazione, ...

