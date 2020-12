The Witcher: tutti i grugniti di Geralt di Rivia in un video (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un irresistibile video raccoglie tutti i grugniti di Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia in The Witcher, versioni internazionali comprese. Nuovo regalo a tema The Witcher da parte di Netflix. Per celebrare "Witchmas", la piattaforma streaming ha diffuso un video che raccoglie tutti i grugniti di Geralt di Rivia, protagonista dello show interpretato da Henry Cavill. Tecnicamente, il video contiene anche parti di dialogo (in varie lingue), ma il vero divertimento sta nel vedere le varie versioni di Geralt, doppiato in lingue diverse, grugnire tutte allo stesso modo. Al momento sono disponibili su Netflix The Witcher: A Look Inside ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un irresistibileraccogliedi Henry Cavill nel ruolo didiin The, versioni internazionali comprese. Nuovo regalo a tema Theda parte di Netflix. Per celebrare "Witchmas", la piattaforma streaming ha diffuso unche raccogliedidi, protagonista dello show interpretato da Henry Cavill. Tecnicamente, ilcontiene anche parti di dialogo (in varie lingue), ma il vero divertimento sta nel vedere le varie versioni di, doppiato in lingue diverse, grugnire tutte allo stesso modo. Al momento sono disponibili su Netflix The: A Look Inside ...

