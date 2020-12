The Expanse 5, Dominique Tipper e Keon Alexander: “Il bingewatching è come una sveltina” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Abbiamo intervistato Dominique Tipper e Keon Alexander, due dei protagonisti della quinta stagione di The Expanse, disponibile su Amazon Prime Video. Tra gli elementi più forti della quinta stagione di The Expanse, attualmente disponibile su Amazon Prime Video, c'è il rapporto complicato fra Naomi Nagata (Dominique Tipper) e Marco Inaros (Keon Alexander), e in occasione del debutto dei nuovi episodi abbiamo parlato con i due attori. Com'è per loro essere al centro di un dramma famigliare nello spazio? Risponde lei: "È meraviglioso. Credo che The Expanse lo faccia molto bene, unisce l'intimo e l'epico in modo ricco, pieno di sfumature. Per me è favoloso vedere quello che succede con questa famiglia e le ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Abbiamo intervistato, due dei protagonisti della quinta stagione di The, disponibile su Amazon Prime Video. Tra gli elementi più forti della quinta stagione di The, attualmente disponibile su Amazon Prime Video, c'è il rapporto complicato fra Naomi Nagata () e Marco Inaros (), e in occasione del debutto dei nuovi episodi abbiamo parlato con i due attori. Com'è per loro essere al centro di un dramma famigliare nello spazio? Risponde lei: "È meraviglioso. Credo che Thelo faccia molto bene, unisce l'intimo e l'epico in modo ricco, pieno di sfumature. Per me è favoloso vedere quello che succede con questa famiglia e le ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Expanse 5, Dominique Tipper e Keon Alexander: “Il bingewatching è come una sveltina”… - cmgaston : @bombadur Io ho in canna l'ultima stagione di The Expanse... - Damar47 : @RamingodiArnor Ragazzini sì, ma non troppo, è anche abbastanza viulento ?? Poi io sono un trekker, mi esalta la noi… - Olivolo13 : Non vedo l'ora di iniziarla questa nuova serie! Avete bisogno di un altro buon motivo per guardare The Expanse? – S… - BagueraDaniela : @Yi_Benevolence A dire la verità ho già sintonizzato su the expanse s.5 ?????? -