Sentenza Juventus Napoli | l’arringa di De Laurentiis | «Io 40 giorni col Covid | avevo chiari i rischi»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le parole in aula di Deprima delladel Collegio di Garanzia sul casoIl Collegio di Garanzia del Coni ha dato ragione al: la partita contro lava giocata. E l’edizione odierna de La Repubblica, ha pubblicato ancheche il presidente azzurro Aurelio Deha esposto ieri in aula. «Sono stato a letto 40col, con sette componenti della mia famiglia.ben. La Campania a ottobre era la Regione con più contagi in Italia, serviva dare un esempio. Le illazioni della FIGC contro di noi erano prive di fondamento». Leggi su Calcionews24.com