Recovery: Conte, 'una struttura di monitoraggio ce la chiede l'Europa'

Roma, 23 dic (Adnkronos) – "Una struttura di monitoraggio ce la chiede l'Europa, è previsto che ci sia un interlocutore con l'Europa, ci sarà uno scambio di informazioni costante per aggiornare l'Europa ma serve anche noi per lo stato di avanzamento delle varie opere". Lo ha detto Giuseppe Conte a Porta a Porta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

