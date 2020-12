Rc auto: come bloccare l’assicurazione per un periodo? (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La cosiddetta rc auto può essere sospesa o bloccata per un certo periodo. Magari perché l’interessato vuole fare un viaggio di lavoro all’estero che lo terrà lontano dall’Italia per diversi mesi, oppure perché sa che per un certo periodo non utilizzerà comunque il suo mezzo a motore, ecco che si pone l’interesse a veder congelata la propria rc auto. Specialmente ora, in tempi di coronavirus, molti assicurati si stanno domandando se ed in che modo sia possibile effettuare la sospensione assicurazione auto per il 2020, ben consci che in questo periodo non c’è piena libertà nell’utilizzare la propria macchina. Facciamo allora chiarezza e vediamo come bloccare la rc auto per un periodo. Se ti interessa saperne di più ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La cosiddetta rcpuò essere sospesa o bloccata per un certo. Magari perché l’interessato vuole fare un viaggio di lavoro all’estero che lo terrà lontano dall’Italia per diversi mesi, oppure perché sa che per un certonon utilizzerà comunque il suo mezzo a motore, ecco che si pone l’interesse a veder congelata la propria rc. Specialmente ora, in tempi di coronavirus, molti assicurati si stanno domandando se ed in che modo sia possibile effettuare la sospensione assicurazioneper il 2020, ben consci che in questonon c’è piena libertà nell’utilizzare la propria macchina. Facciamo allora chiarezza e vediamola rcper un. Se ti interessa saperne di più ...

