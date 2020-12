Raggi: da Roma progetto B-Jesus farà tappa anche in altri Comuni (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma – “Ci hai fatto emozionare, Guillermo, mentre vedevamo la tua emozione. Per questo il progetto B-Jesus e’ un’opera che attraversa tutti, un presepe in cammino perche’ da Roma fara’ tappa negli altri Comuni d’Italia. Non ci resta che attenderne l’arrivo, a gennaio, nei giardini di piazza Vittorio. Speriamo di aver dato un assaggio di curiosita’ a tutti, buone feste aspettando b-Jesus”. Cosi’ Virginia Raggi, sindaca di Roma, nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto ‘B-Jesus. Il presepe del futuro’, insieme all’ideatore Guillermo Mariotto. Lo stilista, direttore artistico della maison Gattinoni, ha spiegato cosa si nasconde dietro alle caratteristiche del suo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 dicembre 2020)– “Ci hai fatto emozionare, Guillermo, mentre vedevamo la tua emozione. Per questo ilB-e’ un’opera che attraversa tutti, un presepe in cammino perche’ dafara’neglid’Italia. Non ci resta che attenderne l’arrivo, a gennaio, nei giardini di piazza Vittorio. Speriamo di aver dato un assaggio di curiosita’ a tutti, buone feste aspettando b-”. Cosi’ Virginia, sindaca di, nel corso della conferenza stampa di presentazione del‘B-. Il presepe del futuro’, insieme all’ideatore Guillermo Mariotto. Lo stilista, direttore artistico della maison Gattinoni, ha spiegato cosa si nasconde dietro alle caratteristiche del suo ...

Ultime Notizie dalla rete : Raggi Roma Niente fondi, la metro C non andrà oltre piazza Venezia: "Il Governo abbandona Roma". Anche Raggi furiosa RomaToday Collatino, al Parco Prampolini un progetto di integrazione socio-lavorativa per persone con disagio mentale

Un progetto di integrazione socio-lavorativa per persone con disagio mentale all'interno del Parco Prampolini, al Collatino. Lo stabilisce un protocollo d’intesa già approvato dalla Giunta Capitolina ...

Virginia Raggi visita la Valle dell’Inferno (FOTO)

Virgina Raggi nella Valle dell’Inferno. La sindaca di Roma – mercoledì 23 dicembre – è stata in visita nel Borghetto dei Fornaciari , nel Municipio XIV. Presenti i residenti e il Comitato del ...

