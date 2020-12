PS5 difficile da trovare? Potete consolarvi con lescatole vuote

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le scorte di PlayStation 5 sono praticamente finite in tutto il mondo e la console si puòper adesso solo su eBay e altri siti del genere, dove i bagarini la vendono a cifre stratosferiche. Tuttavia ora stiamo rasentando l'assurdo: c'è chi vende anche la scatola della console, ovviamente senza PS5 dentro. Un cittadino di Singapore ha pubblicato un post in cui diceva di voler vendere la scatola vuota di PlayStation 5: la cosa più bizzarra è che è riuscito effettivamente a venderla alla...modica cifra di circa 30 dollari. In un post di Facebook, il venditore ha detto che pensava che la scatola sarebbe stata un grande scherzo natalizio: così ha deciso di metterla in vendita sul mercato di articoli nuovi e di seconda mano Carousell. Dopo un giorno ha ricevuto una proposta di vendita riuscendo così a piazzarla: da questa esperienza anche altre persone hanno deciso ...