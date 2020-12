Post Roma-Cagliari: i commenti dei protagonisti (Di giovedì 24 dicembre 2020) All’Olimpico la Roma batte per 3 a 2 il Cagliari nel match valido per la 14° giornata di Serie A. L’allenatore rossoblù Di Francesco, il tecnico giallorosso Fonseca e il giocatore del club capitolino Rick Karsdorp Post Roma-Cagliari hanno commentato la partita. Cosa ha detto Fonseca? Paulo Fonseca Post Roma-Cagliari ha usato queste parole per commentare la sfida: “Era importante vincere oggi, sono soddisfatto. Oggi abbiamo dimostrato che bisogna lottare fino alla fine, non ci sono partite facili. Il risultato non è giusto, abbiamo creato di più. Abbiamo avuto tante occasioni. Sono soddisfatto dei tre punti e della prestazione“. Alla domanda se dopo il gol di Joao Pedro abbia visto i fantasmi di Bergamo ha risPosto: “Abbiamo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 24 dicembre 2020) All’Olimpico labatte per 3 a 2 ilnel match valido per la 14° giornata di Serie A. L’allenatore rossoblù Di Francesco, il tecnico giallorosso Fonseca e il giocatore del club capitolino Rick Karsdorphanno commentato la partita. Cosa ha detto Fonseca? Paulo Fonsecaha usato queste parole per commentare la sfida: “Era importante vincere oggi, sono soddisfatto. Oggi abbiamo dimostrato che bisogna lottare fino alla fine, non ci sono partite facili. Il risultato non è giusto, abbiamo creato di più. Abbiamo avuto tante occasioni. Sono soddisfatto dei tre punti e della prestazione“. Alla domanda se dopo il gol di Joao Pedro abbia visto i fantasmi di Bergamo ha riso: “Abbiamo ...

