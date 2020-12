Notorious B I G | il gigante dell’East Coast

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Eccoci con un nuovo appuntamento della nostra rubrica Black Urban. Oggi parliamo diB.I.G., uno dei rapper più influenti e premiati della storia dell’hip hop. Come il suo eterno rivale Tupac, l’artista è rimasto vittima, giovanissimo, della nota e sanguinosa contesa tra l’hip hop delle due costiere americane. Il rapper ha rivoluzionato l’hip hop di fine millennio, suonando al tempo stesso hardcore e radiofonico. Ricordiamo insieme la vita e la carriera di Notorius B.I.G. – detto anche Biggie o Big Poppa per la sua corporatura imponente – che in pochissimi anni è diventando il simbolo del rapB.I.G., una vita tumultuosa sin dall’infanzia Christopher George Latore Wallace, meglio noto comeB.I.G., nasce il 21 Maggio 1972 a New York. È figlio unico di ...