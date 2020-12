Napoli, sicurezza delle scuole: via libera alle verifiche dei solai di 150 istituti cittadini (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Giunta comunale di Napoli ha approvato, su proposta dell’assessore all’Istruzione Annamaria Palmieri, gli interventi in linea tecnica ed economica volti alle verifiche dei solai e delle controsoffittature di 150 plessi scolastici, finanziati a seguito di apposito bando con fondi del Miur. Il servizio tecnico del Comune che ha partecipato al bando, procederà alla suddivisione dei fondi alle diverse Municipalità attraverso 15 raggruppamenti suddivisi per aree omogenee. Il contributo complessivo del Miur ammonta ad un milione di euro ma va suddiviso in lotti che andranno affidati a ditte specializzate, già selezionate con avviso pubblico, entro fine anno. “Ad ulteriore dimostrazione dell’impegno dell’amministrazione per la sicurezza delle ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Giunta comunale diha approvato, su proposta dell’assessore all’Istruzione Annamaria Palmieri, gli interventi in linea tecnica ed economica voltideicontrosoffittature di 150 plessi scolastici, finanziati a seguito di apposito bando con fondi del Miur. Il servizio tecnico del Comune che ha partecipato al bando, procederà alla suddivisione dei fondidiverse Municipalità attraverso 15 raggruppamenti suddivisi per aree omogenee. Il contributo complessivo del Miur ammonta ad un milione di euro ma va suddiviso in lotti che andranno affidati a ditte specializzate, già selezionate con avviso pubblico, entro fine anno. “Ad ulteriore dimostrazione dell’impegno dell’amministrazione per la...

