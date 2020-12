Mattia Binotto chiude la porta ad Hamilton (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ll sogno di vedereis Hamilton al volante della Ferrari si è definitivamente infranto con e parole di Mattia Binotto. Nonostante il sette volte campione del mondo non abbia ancora rinnovato il suo contratto con la Mercedes e, quindi, virtualmente libero di firmare con qualsiasi altro team a partire dal 2021, il team principal della Rossa stronca questa ipotesi suggestiva. Perchè Hamilton non arriverà alla Ferrari? Il pilota britannico chiuderà, dunque, la sua carriera senza eesesri mai seduto al volante del Cavallino, malgrado le due parti siano state molto vicine per bendue volte.In primis nel 2013, quando si profilò uno scambio Mercedes- Ferrari, con Hamilton a Maranello e Alonso a Barcley, e poi nel 2019, quando fuproprio il Presidente in persona, John Elkaan, ad intavolare una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ll sogno di vedereisal volante della Ferrari si è definitivamente infranto con e parole di. Nonostante il sette volte campione del mondo non abbia ancora rinnovato il suo contratto con la Mercedes e, quindi, virtualmente libero di firmare con qualsiasi altro team a partire dal 2021, il team principal della Rossa stronca questa ipotesi suggestiva. Perchènon arriverà alla Ferrari? Il pilota britannicorà, dunque, la sua carriera senza eesesri mai seduto al volante del Cavallino, malgrado le due parti siano state molto vicine per bendue volte.In primis nel 2013, quando si profilò uno scambio Mercedes- Ferrari, cona Maranello e Alonso a Barcley, e poi nel 2019, quando fuproprio il Presidente in persona, John Elkaan, ad intavolare una ...

Mekies difende il 2020: “Ci renderà più forti”

Il direttore sportivo della Rossa Laurent Mekies concorda con il team principal Mattia Binotto: non tutto è da buttare in quest'anno ...

