L'Inter congeda Eriksen: torna in Danimarca per stare con la moglie incinta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ha già una risposta L'Interrogativo relativo all'impiego di Christian Eriksen in Verona-Inter. Il danese infatti non sarà a disposizione di Antonio Conte per l'ultima partita del 2020, dal momento che come riporta Sky Sport tornerà in Danimarca per assistere la moglie incinta. La società gli ha accordato il permesso di rientrare nel suo paese natale per essere vicino alla consorte.

