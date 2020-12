Inter, Lautaro Martinez nella top 11 del Conmebol del 2020 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lautaro Martinez nella top 11 del Conmebol del 2020 Riconoscimento importante per Lautaro Martinez da parte dell’IFFHS. L’istituto di storia e statistiche sul calcio ha inserito il numero 10 Interista nella Top 11 del Conmebol di questo 2020. L’attaccante nerazzurro sta vivendo la sua seconda stagione da titolare al fianco di Romelu Lukaku. Inserito al centro dell’attacco, alla sua destra c’è Firmino con Neymar dall’altra parte. Presente anche Lionel Messi. Inter.it-2020 08 27 10 26 51-3299171 fonte foto www.Inter.itTOP 11 Conmebol 2020: Allison; Danilo, Marquinos, Thiago Silva, Tagliafico; Casemiro, Messi, ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020)top 11 deldelRiconoscimento importante perda parte dell’IFFHS. L’istituto di storia e statistiche sul calcio ha inserito il numero 10istaTop 11 deldi questo. L’attaccante nerazzurro sta vivendo la sua seconda stagione da titolare al fianco di Romelu Lukaku. Inserito al centro dell’attacco, alla sua destra c’è Firmino con Neymar dall’altra parte. Presente anche Lionel Messi..it-08 27 10 26 51-3299171 fonte foto www..itTOP 11: Allison; Danilo, Marquinos, Thiago Silva, Tagliafico; Casemiro, Messi, ...

