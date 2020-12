Honor punta a superare le vendite di Huawei nel 2021

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) La vendita dial nuovo consorzio cinese Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.Ltd ha in qualche modo galvanizzato il brand, che per ilha un grande obiettivo: riuscire a vendere circa 100 milioni di smartphone, superando perfino. Come riportato da ‘asia.nikkei.com‘, la società ribadisce il concetto che aveva già espresso giorni fa, probabilmente perché libera dalle restrizioni commerciali che la coinvolgevano per il suo legame con. L’azienda per il prossimo annoad incrementare la produzione del 40%, avendo già sondando il terreno con i vari fornitori statunitensi per le componenti utili al raggiungimento dell’ambizioso traguardo. Se perl’obiettivo è spedire nel100 milioni di dispositivi, per ...

Ultime Notizie dalla rete : Honor punta

