Grande Fratello Vip | caos nella casa | squalifiche in arrivo

Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini al dopo le loro gravissime parole. (screenshot video)Dopo la squalifica ai danni di Filippo Nardi, "capace" di farsi cacciare dalla casa del Grande Fratello Vip in nemmeno 100 ore di permanenza per frasi irripetibili, anche ieri è stata una giornata difficile per gli inquilini di Cinecittà. Parole grosse sono volate soprattutto tra le donne della casa: coinvolte Sonia Lorenzini, Samantha De Grenet, Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. Le prime due rischiano grosso. Leggi anche-> Filippo Nardi, parla l'ex Veronica Graf: "Mi ha costretta ad abortire" Perché Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini rischiano al Grande Fratello Vip Ma cosa è successo? Sonia Lorenzini, dopo aver discusso con Rosalinda Cannavò, ex Adua Del Vesco, a causa ...

