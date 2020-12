Gomorra 5 | spunta un video dal set | scena inedita | fan impazziti!

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)5,undal set: immagini inedite, i fan sono impazziti, ecco chi sono i protagonisti dellae cosa succede. La serie televisivaha avuto e continua a riscuotere un successo davvero incredibile, in Italia e non solo. La fiction che racconta le vicende della famiglia Savastano e di tutta la malavita campana è entrata nel cuore del pubblico, che ora non vede l’ora di scoprire cosa accadrà nella quinta stagione.5,dal set: fan impazziti per le immagini inedite, ecco cosa si vede nel dettaglioLe prime quattro stagioni hanno tenuto il pubblico col fiato sospeso, regalando continui colpi di, momenti di altissima tensione e tante emozioni contrastanti nei confronti ...