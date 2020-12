F.1, Helmut Marko: 'Ora la Red Bull ha due piloti forti e sarà in lotta per il mondiale' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

Gazzetta_it : #F1 #HelmutMarko: 'Ora la #RedBull ha due piloti forti. Se la Honda ci aiuta lotteremo per il mondiale'… - antorendina : Helmut Marko fa tenerezza, cioè crede davvero che la Red Bull può contendere il primato alla Mercedes in una stagio… - Juliet_GV : @ansiogenaaf Tu pensa se devo stare dalla parte di Helmut Marko.... - xswagmasta : E se lo dice pure Helmut Marko...... Infatti se non ricordo male nel 2018 J0s era stato invitato a presentarsi il… - elliotaldstan : Qualcuno dica a Helmut Marko che se proprio volevano una spia,non c'era bisogno di sganciare money per Checo,poteva… -