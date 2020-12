Daniela Santanchè e Nicola Fratoianni, lite in diretta/ "Collezioni di barconi.." (Di mercoledì 23 dicembre 2020) lite in diretta tra Daniela Santanchè e Nicola Frantoianni a Oggi è un altro giorno: "Ti regalo una Collezioni di barconi per...". Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 23 dicembre 2020)intraFrantoianni a Oggi è un altro giorno: "Ti regalo unadiper...".

ilGerrino92 : RT @gabrirz1: 23 dicembre La lite tra una donna in collegamento e Daniela Santanchè a Dritto e Rovescio - gabrirz1 : 23 dicembre La lite tra una donna in collegamento e Daniela Santanchè a Dritto e Rovescio - Mariang47614228 : RT @DSantanche: Il momento è drammatico e il governo, invece di affrontare il problema della crisi economico-sanitaria, si occupa di far d… - nicelivingspace : RT @DSantanche: Il momento è drammatico e il governo, invece di affrontare il problema della crisi economico-sanitaria, si occupa di far d… - silvia92745700 : RT @DSantanche: Il momento è drammatico e il governo, invece di affrontare il problema della crisi economico-sanitaria, si occupa di far d… -

Ultime Notizie dalla rete : Daniela Santanchè Daniela Santanchè e Nicola Fratoianni, lite in diretta/ 'Collezioni di barconi..' Il Sussidiario.net