Covid in Gran Bretagna: picco di 744 morti e quasi 40mila contagi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore, nel Regno Unito sono stati registrati 744 decessi, il numero di vittime più elevato dal 29 aprile, per un totale da inizio pandemia di 69.051. LEGGI ANCHE: In Gran Bretagna individuata una terza variante del Covid picco anche per quanto riguarda i contagi, sono stati quasi 40 mila, segno ulteriore della L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

