Chico Forti torna in Italia dopo 20 anni di carcere: l’annuncio di Di Maio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Una bellissima notizia per Natale, in questo 2020 che aveva portato solo drammi e tragedie. Chico Forti dopo 20 anni di reclusione in America torna in Italia. Lo ha annunciato il ministro di Maio con un post sui social con il quale ha annunciato questa notizia che ci riempie davvero il cuore di gioia. Per Chico, per i suoi figli che non hanno ormai che il ricordo del loro papà, per quei pochi attimi che hanno passato con lui. Per i suoi parenti, per la sua mamma che non ha mollato e ha continuato la sua battaglia per riaverlo in Italia. Perchè Chico Forti deve poter difendersi, non subire le conseguenze di un processo che, a detta anche degli investigatori americani che lo hanno seguito, è stato pieno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Una bellissima notizia per Natale, in questo 2020 che aveva portato solo drammi e tragedie.20di reclusione in Americain. Lo ha annunciato il ministro dicon un post sui social con il quale ha annunciato questa notizia che ci riempie davvero il cuore di gioia. Per, per i suoi figli che non hanno ormai che il ricordo del loro papà, per quei pochi attimi che hanno passato con lui. Per i suoi parenti, per la sua mamma che non ha mollato e ha continuato la sua battaglia per riaverlo in. Perchèdeve poter difendersi, non subire le conseguenze di un processo che, a detta anche degli investigatori americani che lo hanno seguito, è stato pieno ...

matteosalvinimi : Chico Forti, un altro italiano che dovrebbe festeggiare il Natale con amici e parenti, non in galera lontano da cas… - fanpage : ??ULTIM'ORA, #chicoforti torna in Italia dopo 20 anni - redazioneiene : 'Chico Forti tornerà in Italia'. L'annuncio di Di Maio - angeloarabia : @forti_chico @luigidimaio BAAAAAAAAM!!!! SIETE STATE BRAVISSIMI A LOTTARE DA ANNI!!!! MERITO VOSTRO! Godetevi Chico! - lukilotom : RT @Corriere: Chico Forti tornerà in Italia: da vent’anni è detenuto negli Stati Uniti per omicidio -