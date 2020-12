Cesare Bocci a FQMagazine: “Io “l’Alberto Angela” di Mediaset? Complimento enorme. Il cuore mi dice che Montalbano è un capitolo chiuso” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ÈQuando Cesare Bocci annunciò in famiglia di voler lasciare il mestiere di geologo, il padre gli rispose con fulminante concretezza marchigiana: «E mo’ come magni?». Dopo quarant’anni – e decine di serie televisive e centinaia di repliche a teatro – si può tranquillamente dire che quella scelta non fu un azzardo. Oggi Bocci è tra gli attori più corteggiati dalla tv, e non solo, è un volto riconosciuto e credibile, capace di passare dai musical agli spettacoli impegnati, dall’iconico Montalbano alla commedia leggera. Come Fratelli Caputo, la nuova fiction di Canale 5 (prodotta dalla Ciao Ragazzi di Claudia Mori) al via da mercoledì 23 dicembre, in cui è protagonista in coppia con Nino Frassica, mentre dal 29 parte sempre sull’ammiraglia Mediaset il suo Viaggio nella grande bellezza, sei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ÈQuandoannunciò in famiglia di voler lasciare il mestiere di geologo, il padre gli rispose con fulminante concretezza marchigiana: «E mo’ come magni?». Dopo quarant’anni – e decine di serie televisive e centinaia di repliche a teatro – si può tranquillamente dire che quella scelta non fu un azzardo. Oggiè tra gli attori più corteggiati dalla tv, e non solo, è un volto riconosciuto e credibile, capace di passare dai musical agli spettacoli impegnati, dall’iconicoalla commedia leggera. Come Fratelli Caputo, la nuova fiction di Canale 5 (prodotta dalla Ciao Ragazzi di Claudia Mori) al via da mercoledì 23mbre, in cui è protagonista in coppia con Nino Frassica, mentre dal 29 parte sempre sull’ammiragliail suo Viaggio nella grande bellezza, sei ...

