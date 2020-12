Albertini: «Zlatan è un valore aggiunto, ma il Milan non dipende da lui» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Su Libero un’intervista a Demetrio Albertini, ex storico del Milan, con cui ha vinto, in 13 anni, 5 scudetti e 3 Champions. E’ un ex anche della Lazio, con cui ha vinto una Coppa Italia nell’anno 2003-04, l’unico in biancoceleste. Stasera le due squadre si confronteranno in campionato. Albertini non ha dubbi: il Milan può lottare per lo scudetto fino alla fine. «Lo stanno dimostrando partita dopo partita per la continuità avuta dal post lockdown. Sono imbattuti e hanno le carte in regola per restare primi fino a maggio». Paragona Pioli a Zaccheroni. «Zaccheroni e Pioli sono allenatori che sanno trasmettere alla squadra una tranquillità disarmante. Spesso entrambi sono stati vittime di critiche ingenerose e hanno pagato l’essere poco mediatici». il Milan è Ibra dipendente? «No. Ibra ha ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Su Libero un’intervista a Demetrio, ex storico del, con cui ha vinto, in 13 anni, 5 scudetti e 3 Champions. E’ un ex anche della Lazio, con cui ha vinto una Coppa Italia nell’anno 2003-04, l’unico in biancoceleste. Stasera le due squadre si confronteranno in campionato.non ha dubbi: ilpuò lottare per lo scudetto fino alla fine. «Lo stanno dimostrando partita dopo partita per la continuità avuta dal post lockdown. Sono imbattuti e hanno le carte in regola per restare primi fino a maggio». Paragona Pioli a Zaccheroni. «Zaccheroni e Pioli sono allenatori che sanno trasmettere alla squadra una tranquillità disarmante. Spesso entrambi sono stati vittime di critiche ingenerose e hanno pagato l’essere poco mediatici». ilè Ibrante? «No. Ibra ha ...

Salvato95551627 : RT @napolista: Albertini: «Zlatan è un valore aggiunto, ma il Milan non dipende da lui» A Libero: «Pirlo? Il giorno che è diventato allena… - napolista : Albertini: «Zlatan è un valore aggiunto, ma il Milan non dipende da lui» A Libero: «Pirlo? Il giorno che è diventa… - sportli26181512 : Albertini su Ibra: 'Per il Milan è fondamentale. Spero che l’infortunio...': In merito all'assenza di Zlatan Ibrahi… -