A Roma è corsa al 'tampone di Natale' in farmacia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) AGI - È corsa al tampone nelle farmacie di Roma. Ma non tanto perchè animati dall'ansia di essere stati contagiati, quanto piuttosto per presentarsi con le "carte in regola" alla cena della vigilia di Natale o al fatidico pranzo del 25, ed essere sicuri di non diventare il "colpevole" della eventuale trasmissione del virus al nonno o alla nonna. Per le strade di Roma, è facile imbattersi in queste ore in piccole file di persone, diligentemente in attesa davanti a mini gazebo dove poter effettuare l'analisi costituita dal famigerato bastoncino infilato nel naso. Analisi che nel giro di pochissimo, darà semaforo verde al pranzo con i nonni, e si spera non rosso. Eh sì, perché il problema della famiglie italiane è quello del nonno o nonna soli, che si possono invitare a casa, per arrivare ad un massimo ... Leggi su agi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) AGI - Èalnelle farmacie di. Ma non tanto perchè animati dall'ansia di essere stati contagiati, quanto piuttosto per presentarsi con le "carte in regola" alla cena della vigilia dio al fatidico pranzo del 25, ed essere sicuri di non diventare il "colpevole" della eventuale trasmissione del virus al nonno o alla nonna. Per le strade di, è facile imbattersi in queste ore in piccole file di persone, diligentemente in attesa davanti a mini gazebo dove poter effettuare l'analisi costituita dal famigerato bastoncino infilato nel naso. Analisi che nel giro di pochissimo, darà semaforo verde al pranzo con i nonni, e si spera non rosso. Eh sì, perché il problema della famiglie italiane è quello del nonno o nonna soli, che si possono invitare a casa, per arrivare ad un massimo ...

È stato avviato questa mattina, nel corso di un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi, il piano di presidio dei siti di ...

Oms, la nuova variante più trasmissibile dai bambini

ROMA, 23 DIC - La nuova variante di Covid individuata in Gran Bretagna "sembra essere più facilmente trasmissibile da giovani e bambini", ma ulteriori ricerche sono ancora "in corso". Lo ha detto ...

ROMA, 23 DIC - La nuova variante di Covid individuata in Gran Bretagna "sembra essere più facilmente trasmissibile da giovani e bambini", ma ulteriori ricerche sono ancora "in corso". Lo ha detto ...