A dicembre in rialzo la fiducia di consumatori e imprese

ROMA (ITALPRESS) – A dicembre 2020 l'Istat stima un aumento sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 98,4 a 102,4) sia di quello delle imprese, che passa da 83,3 a 87,7.Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in crescita anche se con intensità differenziate. Il clima economico e il clima futuro registrano un aumento più deciso passando, rispettivamente, da 79,8 a 86,0 e da 99,3 a 106,6. Il clima personale sale da 104,7 a 108,0 e quello corrente passa da 97,4 a 99,2.Guardando alle imprese, il miglioramento della fiducia è diffuso al settore manifatturiero e a quello dei servizi mentre le costruzioni e, soprattutto, il commercio al dettaglio evidenziano un calo dell'indice. In particolare, nel settore manifatturiero ...

Lo scorso 18 dicembre, con una circolare ufficiale pubblicata sul proprio ... è stato stimato che c'è stato un rialzo dello 0,5%. Per ovviare a questa situazione, dunque, verranno concessi ai ...

