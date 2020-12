WhatsApp, da gennaio 2021 non funzionerà più su alcuni cellulari: ecco quali (Di martedì 22 dicembre 2020) WhatsApp 2021, su quali smartphone non funzionerà più l’app Allo scadere del nuovo anno alcuni utenti di WhatsApp non potranno più utilizzare la celebre app di messaggistica. Dal primo gennaio 2021, infatti, non si potranno più inviare messaggi dalla piattaforma su alcuni smartphone “datati”. Vediamo quali sono i telefoni cellulari che non saranno più compatibili con WhatsApp dal 2021. WhatsApp non funzionerà più su questi smartphone dal 2021 La novità riguarda iPhone e Android. Nello specifico, dal 2021 non saranno più in grado di supportare WhatsApp i dispositivi equipaggiati con ... Leggi su tpi (Di martedì 22 dicembre 2020), susmartphone nonpiù l’app Allo scadere del nuovo annoutenti dinon potranno più utilizzare la celebre app di messaggistica. Dal primo, infatti, non si potranno più inviare messaggi dalla piattaforma susmartphone “datati”. Vediamosono i telefoniche non saranno più compatibili condalnonpiù su questi smartphone dalLa novità riguarda iPhone e Android. Nello specifico, dalnon saranno più in grado di supportarei dispositivi equipaggiati con ...

