Uomini e donne, Sophie si scaglia contro Matteo: “Mi fai schifo” (Video) (Di martedì 22 dicembre 2020) Puntata movimentata quella andata in onda oggi pomeriggio per la tronista Sophie Codegoni. Nell’ultimo appuntamento di Uomini e donne di questo 2020, la 18enne milanese è rimasta delusa da Matteo Ranieri, incredula di fronte alle affermazioni del suo corteggiatore. Ma vediamo cosa ha scatenato la rabbia della tronista. Matteo risponderebbe ‘no’ a Sophie, caos in studio Dopo la spazio dedicato ad Armando, Biagio e Davide (per vedere il resoconto della puntata clicca qui), la puntata di oggi 22 dicembre è proseguita con Sophie Codegoni. La tronista ha scelto di portare in esterna solo Matteo ma, una volta in studio, il corteggiatore ha espresso qualche dubbio sulla loro relazione. Maria De Filippi a questo punto, gli ha chiesto cosa farebbe qualora ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 22 dicembre 2020) Puntata movimentata quella andata in onda oggi pomeriggio per la tronistaCodegoni. Nell’ultimo appuntamento didi questo 2020, la 18enne milanese è rimasta delusa daRanieri, incredula di fronte alle affermazioni del suo corteggiatore. Ma vediamo cosa ha scatenato la rabbia della tronista.risponderebbe ‘no’ a, caos in studio Dopo la spazio dedicato ad Armando, Biagio e Davide (per vedere il resoconto della puntata clicca qui), la puntata di oggi 22 dicembre è proseguita conCodegoni. La tronista ha scelto di portare in esterna soloma, una volta in studio, il corteggiatore ha espresso qualche dubbio sulla loro relazione. Maria De Filippi a questo punto, gli ha chiesto cosa farebbe qualora ...

