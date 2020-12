Uomini e Donne, Gianluca De Matteis in lacrime: provato per la scelta (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di decisioni, novità e scelte a Uomini e Donne, il programma dei sentimenti targato Maria De Filippi che quest’anno ha riunito trono over e classico, si avvia verso la pausa natalizia non prima di fare qualche annuncio importante. Come è noto Gianluca De Matteis ha annunciato di voler abbandonare il trono, il giovane ragazzo nonostante abbia provato in questi mesi a confrontarsi con le sue corteggiatrici, non è riuscito a creare dei rapporti importanti, per questo ha deciso che era onesto abbandonare la sedia rossa. In lacrime, commosso e provato per la decisione presa, De Matteis ha rivelato d’aver ponderato la sua scelta, negli ultimi tempi ha anche subito un lutto e questo lo ha fatto ancor di più riflettere su quello che ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di decisioni, novità e scelte a, il programma dei sentimenti targato Maria De Filippi che quest’anno ha riunito trono over e classico, si avvia verso la pausa natalizia non prima di fare qualche annuncio importante. Come è notoDeha annunciato di voler abbandonare il trono, il giovane ragazzo nonostante abbiain questi mesi a confrontarsi con le sue corteggiatrici, non è riuscito a creare dei rapporti importanti, per questo ha deciso che era onesto abbandonare la sedia rossa. In, commosso eper la decisione presa, Deha rivelato d’aver ponderato la sua, negli ultimi tempi ha anche subito un lutto e questo lo ha fatto ancor di più riflettere su quello che ...

