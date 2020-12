“Sembrava un padre premuroso” Quando erano soli, abusava della figlia di 4 anni (Di martedì 22 dicembre 2020) Le parole di una bambina alla madre, hanno fatto scattare le indagini della Polizia. La scoperta è stata terrificante. abusiLa confessione e il trauma di una bambina. Madre e padre erano separati e Quando le toccava stare da papà, lo raggiungeva in casa di parenti, lui non aveva una casa. E Quando i parenti lasciavano soli padre e figlia, l’uomo che agli occhi di tutti Sembrava “premuroso”, si trasformava nel peggiore dei mostri. E’ stata la mamma a fare scattare la denuncia verso l’ex marito dopo che alcune parole della figlia piccola le avevano creato sospetti allucinanti. La terribile storia di abusi sessuali arriva dalla Puglia: nelle scorse ore i poliziotti ... Leggi su chenews (Di martedì 22 dicembre 2020) Le parole di una bambina alla madre, hanno fatto scattare le indaginiPolizia. La scoperta è stata terrificante. abusiLa confessione e il trauma di una bambina. Madre eseparati ele toccava stare da papà, lo raggiungeva in casa di parenti, lui non aveva una casa. Ei parenti lasciavano, l’uomo che agli occhi di tutti”, si trasformava nel peggiore dei mostri. E’ stata la mamma a fare scattare la denuncia verso l’ex marito dopo che alcune parolepiccola le avevano creato sospetti allucinanti. La terribile storia di abusi sessuali arriva dalla Puglia: nelle scorse ore i poliziotti ...

abiteofinsanity : RT @loujshuvg: tommaso: “sono impegnativo, francesco era entrato tutto moro è uscito che sembrava suo padre, non ha aspettato neanche due g… - NicoBobo2 : RT @peularis: 'Francesco era entrato tutto moro, è uscito che sembrava suo padre. È scappato a gambe levate da me. Franci fa piacere ripens… - 1a735c614cdb492 : Oggièunaltrogiorno GianMarco Tognazzi e quello che più somiglia al padre nella voce Enel modo di recitare, ieri… - comodinocomodo : RT @loujshuvg: tommaso: “sono impegnativo, francesco era entrato tutto moro è uscito che sembrava suo padre, non ha aspettato neanche due g… - martina_2917 : RT @loujshuvg: tommaso: “sono impegnativo, francesco era entrato tutto moro è uscito che sembrava suo padre, non ha aspettato neanche due g… -