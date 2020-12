Rientro a scuola, linee guida Piemonte: ingressi in due turni (8-13, 10-15), potenziamento trasporti (Di martedì 22 dicembre 2020) Rientro a scuola il 7 gennaio per il 75% degli studenti delle superiori. Anche Piemonte al lavoro per l'organizzazione della ripresa delle lezioni. L'Usr pubblica una nota per fare il punto sull'andamento dei tavoli prefettizi provinciali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 22 dicembre 2020)il 7 gennaio per il 75% degli studenti delle superiori. Ancheal lavoro per l'organizzazione della ripresa delle lezioni. L'Usr pubblica una nota per fare il punto sull'andamento dei tavoli prefettizi provinciali. L'articolo .

raffaellapaita : Il 7 gennaio si avvicina ma non è stata fatta chiarezza sulle modalità con cui il governo intende gestire il proble… - ottopagine : Salerno: pronto il piano trasporti per rientro a scuola #Salerno - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Scuola, rientro #7gennaio: un italiano su due dice sì: sondaggio #Emg/#Adnkronos - antoniodigi : #Scuola, rientro #7gennaio: un italiano su due dice no: sondaggio #Emg/#Adnkronos - radiolaquila1 : Rientro a scuola e Piano trasporti, concluso il lavoro del tavolo di coordinamento -