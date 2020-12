Piano pandemico non aggiornato, M5s: “Conte sostituisca Speranza” (Di martedì 22 dicembre 2020) La richiesta è stata avanzata da Francesco Sapia, deputato del Movimento 5 stelle e componente della commissione Affari Sociali. Aumentano le tensioni nel governo. Ad aggravare la già precaria stabilità dell’esecutivo, minacciata nelle ultime settimane dagli attacchi di Matteo Renzi, interviene il Movimento 5 stelle. In particolare un’interrogazione indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) La richiesta è stata avanzata da Francesco Sapia, deputato del Movimento 5 stelle e componente della commissione Affari Sociali. Aumentano le tensioni nel governo. Ad aggravare la già precaria stabilità dell’esecutivo, minacciata nelle ultime settimane dagli attacchi di Matteo Renzi, interviene il Movimento 5 stelle. In particolare un’interrogazione indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

La richiesta è stata avanzata da Francesco Sapia, deputato del Movimento 5 stelle e componente della commissione Affari Sociali.

"Così naufragò il piano pandemico del 2018". Il racconto dall'interno del Ministero della Salute.

AGI - Furono “la lentezza e la poca sensibilità degli italiani che vedono i piani strategici come delle tesine, dei lavori bibliografici” a far naufragare il progetto di un nuovo Piano pandemico ...

AGI - Furono "la lentezza e la poca sensibilità degli italiani che vedono i piani strategici come delle tesine, dei lavori bibliografici" a far naufragare il progetto di un nuovo Piano pandemico ...