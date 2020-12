Natale: pranzo a domicilio ai malati oncologici, iniziativa ATT e ristoratori toscana (Di martedì 22 dicembre 2020) Grazie a questa collaborazione il 25 dicembre sulle tavole di oltre 220 famiglie di Firenze, Prato, Pistoia, Grosseto verrà portato un classico menù natalizio dall'antipasto al dolce Leggi su firenzepost (Di martedì 22 dicembre 2020) Grazie a questa collaborazione il 25 dicembre sulle tavole di oltre 220 famiglie di Firenze, Prato, Pistoia, Grosseto verrà portato un classico menù natalizio dall'antipasto al dolce

