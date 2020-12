Le imprese zombie sono un problema Ma la soluzione c’è Parla Cipolletta

Leggi su formiche

(Di martedì 22 dicembre 2020) Forse Mario Draghi ha davvero ragione. Nel 2021 tante aziende sopravvissute alla pandemia grazie a sussidi e credito bancario garantito dallo Stato, potrebbero non farcela. Con ormai gli aiuti pubblici agli sgoccioli, generare nuova cassa senza una ripresa ancora innestata sarà difficile. Le chiamano, cioè tecnicamente non fallite ma nemmeno capaci di stare in piedi con le proprie forze. L’ex governatore della Bce, nell’ormai famoso documento del Gruppo dei 30, lo ha detto chiaro e tondo: il sostegno pubblico aiuta, ma nei fatti finisce col nascondere il vero: un esercito di aziende non autofinanziate. Formiche.net ha sentito il parere di chi lele rappresenta, Innocenzo, economista di lungo corso e presidente di Assonime, l’associazione delle ...