(foto: Karolina Grabows/Pexels)Le disuguaglianze di genere si vedono anche in busta paga, e il divario salariale rappresenta solo una delle tante facce che può assumere la violenza contro le donne. Il World Economic Forum, in proposito, sulla base dei dati di fine 2019 stima che se con il trend attuale la disparità politica potrà essere superata entro i prossimi 95 anni, per annullare quella retributiva ne serviranno oltre 250. Ed erano stime pre-pandemia: secondo i dati preliminari diffusi da diversi osservatori, infatti, l'emergenza sanitaria dovuta a Covid-19 ha segnato uno stop nella lenta ma inesorabile riduzione del gender pay gap, congelando la situazione o addirittura segnando un ampliamento del dislivello retributivo. Basta pensare a come il lockdown abbia reso più difficile trovare lavoro, e a come questa ...

Ultime Notizie dalla rete : pandemia sta La pandemia sta aggravando il divario retributivo di genere Wired.it La pandemia sta aggravando il divario retributivo di genere

Come minimo ha interrotto il trend di riduzione del gap salariale, ma è plausibile stia determinando pure qualche passo indietro. Ecco cosa emerge dagli ultimi studi e quali sono le dinamiche all'orig ...

Il Museo di Londra sta raccogliendo le testimonianze dei sogni fatti durante la pandemia

L'obiettivo? Studiare quali sono le nuove fonti di ansia e stress che affliggono gli utenti. Per la prima volta i sogni entrano all'interno della collezione di un museo ...

