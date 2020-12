Il Pd è pronto a votare con le regole che giudicava pericolose per la democrazia (Di martedì 22 dicembre 2020) Dicono Nicola Zingaretti e Dario Franceschini che in caso di crisi si andrà alle elezioni anticipate, elezioni a cui il Partito democratico si presenterà alleato al Movimento 5 stelle, con Giuseppe Conte come leader della coalizione, e dunque, di fatto, candidato a Palazzo Chigi (a dire la verità, quest’ultimo dettaglio appare solo nelle parole di Franceschini). Lasciate perdere la pandemia, il fatto che giusto due giorni fa è arrivata in Italia pure la famigerata variante inglese o il fatto che in molte regioni già si cominci a mettere le mani avanti sulla riapertura delle scuole a gennaio. Accantonate i fatti e sospendete per un momento il principio di realtà. Prima di esprimere valutazioni personali, e come tali opinabili, ricapitoliamo brevemente insieme le valutazioni e le argomentazioni avanzate dagli stessi dirigenti del Partito democratico – ripeto a scanso di equivoci: da ... Leggi su linkiesta (Di martedì 22 dicembre 2020) Dicono Nicola Zingaretti e Dario Franceschini che in caso di crisi si andrà alle elezioni anticipate, elezioni a cui il Partito democratico si presenterà alleato al Movimento 5 stelle, con Giuseppe Conte come leader della coalizione, e dunque, di fatto, candidato a Palazzo Chigi (a dire la verità, quest’ultimo dettaglio appare solo nelle parole di Franceschini). Lasciate perdere la pandemia, il fatto che giusto due giorni fa è arrivata in Italia pure la famigerata variante inglese o il fatto che in molte regioni già si cominci a mettere le mani avanti sulla riapertura delle scuole a gennaio. Accantonate i fatti e sospendete per un momento il principio di realtà. Prima di esprimere valutazioni personali, e come tali opinabili, ricapitoliamo brevemente insieme le valutazioni e le argomentazioni avanzate dagli stessi dirigenti del Partito democratico – ripeto a scanso di equivoci: da ...

Ultime Notizie dalla rete : pronto votare Lettere al direttore Corriere della Sera “Conte dia delle risposte o io e Bellanova siamo pronte a dimetterci” dice Bonetti

Nel caso in cui l’indicazione di supermanager alla governance del Recovery plan possa confluire nel maxi emendamento alla legge di bilancio, Bonetti precisa che “Matteo Renzi è stato chiarissimo: se ...

