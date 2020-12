orizzontescuola : Gps, supplenti licenziati a causa dei punteggi sbagliati: addio continuità didattica - scuolainforma : #GPS e punteggi errati, #licenziamenti di #precari a raffica #supplenze - TecnicaScuola : GPS Lazio, a Roma 3 mila cattedre scoperte: da gennaio arriva l’APP per convocare i supplenti -… - BastiatContrari : Poiché le GPS hanno validità biennale, al netto delle assunzioni e dei trasferimenti, la riconferma dei supplenti s… -

Ultime Notizie dalla rete : Gps supplenti

Scuolainforma

Migliaia di supplenti nominati dalle GPS, licenziati in questi giorni. E’ il risultato dei controlli tardivi dei punteggi che le scuole-polo stanno effettuando in questi giorni. La continuità ...Mentre il dibattito sulle turnazioni di orario per il ritorno a scuola in quasi presenza alle superiori continua ad infiammare gli animi, si torna a parlare della questione Graduatorie provinciali di ...