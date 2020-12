Giulia De Lellis racconta come ha fatto a scrivere un libro di punto in bianco (Di martedì 22 dicembre 2020) Giulia De Lellis rivela come ha fatto a scrivere il suo libro: ricordate che dichiarò di averne letti solo uno uno o due in vita sua? Giulia De Lellis e il suo libro: come l’ha scritto?Ricordate quando Giulia De Lellis, bellissima e famosissima influencer nonché personaggio del mondo della televisione, pubblicò il suo libro? “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”, fece molto scalpore. Non solo il titolo che, di per sé, è molto forte e arriva dritto al punto. Ma quel libro scatenò il clamore dei lettori che ricordarono subito, in un lampo, che la De Lellis dichiarò tempo prima di averne solo uno o ... Leggi su altranotizia (Di martedì 22 dicembre 2020)Derivelahail suo: ricordate che dichiarò di averne letti solo uno uno o due in vita sua?Dee il suol’ha scritto?Ricordate quandoDe, bellissima e famosissima influencer nonché personaggio del mondo della televisione, pubblicò il suo? “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”, fece molto scalpore. Non solo il titolo che, di per sé, è molto forte e arriva dritto al. Ma quelscatenò il clamore dei lettori che ricordarono subito, in un lampo, che la Dedichiarò tempo prima di averne solo uno o ...

