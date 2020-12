GFVip, Alberto Urso canta davanti a Tommaso Zorzi: ‘Due co***oni’ (Di martedì 22 dicembre 2020) Lunedì 21 dicembre nella casa del Grande Fratello Vip sono entrati 2 ospiti per regalare un momento musicale a tema natalizio agli inquilini: si tratta di Arisa e di Alberto Urso. Quest’ultimo, ex vincitore di Amici, ha suscitato grandi aspettative nel popolo del web che pensava ci sarebbe stato un piccolo confronto con Tommaso Zorzi, il quale ai tempi della partecipazione del cantante a Sanremo si era espresso con una battuta che lasciava intendere come Urso non rientrasse esattamente nei suoi gusti musicali. Le parole di Tommaso Zorzi su Alberto Urso A poche ore dall’ingresso di Alberto Uso nella casa, infatti, è tornata ad essere virale una story di Zorzi che commentando la ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 22 dicembre 2020) Lunedì 21 dicembre nella casa del Grande Fratello Vip sono entrati 2 ospiti per regalare un momento musicale a tema natalizio agli inquilini: si tratta di Arisa e di. Quest’ultimo, ex vincitore di Amici, ha suscitato grandi aspettative nel popolo del web che pensava ci sarebbe stato un piccolo confronto con, il quale ai tempi della partecipazione delnte a Sanremo si era espresso con una battuta che lasciava intendere comenon rientrasse esattamente nei suoi gusti musicali. Le parole disuA poche ore dall’ingresso diUso nella casa, infatti, è tornata ad essere virale una story diche commentando la ...

trash_italiano : Ragazzi io non posso parlare però ALBERTO SA DELLA STORIA DI TOMMASO. ENTRAMBI SONO CONSAPEVOLI. È TUTTO BELLISSIMO… - trash_italiano : REGIA 1, 2 e 3 FISSE SU TOMMASO QUANDO DIRANNO IL NOME DI ALBERTO URSO. #GFVIP - GrandeFratello : Un puntata all’insegna del Natale e... della musica: stasera ospite nella nuova puntata di #GFVIP... Alberto Urso! ?? - _LuluBenci2003_ : Raga qualcuno ha la parte della diretta dove franci dice che era meglio che entrasse lui a cantare piuttosto che Alberto ?#GFVIP - alehugme3 : RT @xpablossmile: Belli i tempi in cui Alessandra Amoroso era ospite al gf e si buttava in piscina, nel 2020 abbiamo Alberto Urso. #gfvip h… -