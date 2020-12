‘Gf Vip 5’, nelle ultime ore infelicissime uscite di Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini: provvedimenti in arrivo? (Di martedì 22 dicembre 2020) Sui social non si parla d’altro. Non sono passate inosservate le frasi che Sonia Lorenzini ha indirizzato a Rosalinda Cannavò dopo il litigio che le due hanno avuto questa notte a causa della nomination dell’attrice ai danni dell’ex tronista. Dopo l’accesa discussione tra le due, Sonia si è lasciata andare ad un duro sfogo usando delle frasi che hanno sin da subito indignato il web. Su Twitter nelle ultime ore sta addirittura spopolando l’hashtag #SoniaLorenziniFuori. Il motivo? La ragazza avrebbe definito la Cannavò “Cagna, str***, vipera, le faccio cadere tutte le maschere“. Delle espressioni, queste, che certamente hanno avuto una certa risonanza mediatica e sono in tanti ad invocare dei provvedimenti nei confronti di Sonia. Poco ... Leggi su isaechia (Di martedì 22 dicembre 2020) Sui social non si parla d’altro. Non sono passate inosservate le frasi cheha indirizzato a Rosalinda Cannavò dopo il litigio che le due hanno avuto questa notte a causa della nomination dell’attrice ai danni dell’ex tronista. Dopo l’accesa discussione tra le due,si è lasciata andare ad un duro sfogo usando delle frasi che hanno sin da subito indignato il web. Su Twitterore sta addirittura spopolando l’hashtag #Fuori. Il motivo? La ragazza avrebbe definito la Cannavò “Cagna, str***, vipera, le faccio cadere tutte le maschere“. Delle espressioni, queste, che certamente hanno avuto una certa risonanza mediatica e sono in tanti ad invocare deinei confronti di. Poco ...

redazioneiene : STASERA A LE IENE ?? Il vero motivo per cui Franceso Oppini ha lasciato la casa del Gf Vip è il “fidanzato” di mamma… - swftscrsn : RT @egenietta: Caro Babbo Natale, In circa 20 h sono successe tante di quelle cose... Io non chiedo tanto, soltanto di trovare sotto l'albe… - infoitcultura : Dayane Mello il gesto terribile al GF Vip | bufera social | «Questo proprio no!» | appello a Signorini - infoitcultura : Perché è famoso Mario Ermito, concorrente del GF Vip - infoitcultura : GF Vip, Dayane Mello attacca Rosalinda Cannavò: 'Racconti i fatti tuoi a chiunque' -